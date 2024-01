Cristiano Ronaldo: "Ahora la liga de Arabia Saudita es mejor que la francesa"

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, quien milita en Al Nassr del fútbol Saudí, mencionó este viernes 19 de enero, que esta liga es "más competitiva" que la francesa, en la previa de la gala de los Globe Soccer Awards.

"Para ser honesto, creo que la liga saudí no es peor que la liga francesa. En la liga francesa tienes dos o tres equipos con buen nivel, en Arabia no. Creo que es más competitiva. Pueden decir lo que quieran, es mi opinión y he jugado allí un año, así que sé de lo que estoy hablando. Creo que ahora mismo somos mejores que la liga francesa. Seguiremos mejorando", dijo el delantero de Al Nassr.

Cristiano llegó a Al Nassr a finales de 2022, tras rescindir su contrato con el Manchester United. En el 2023 logró 54 goles con el conjunto árabe, superando a delanteros como Harry Kane, Haaland o Mbappé.

