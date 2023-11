DT de Chile tras la derrota con Ecuador: "La derrota me deja un sabor amargo, las que tuvimos nos las metimos"

El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, evitó perfilarse como candidato para hacerse cargo definitivamente de La Roja y deseó que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decida "lo mejor" para el equipo de cara al año que viene, luego de la salida del técnico argentino Eduardo Berizzo.

Tras caer derrotado por 1-0 ante Ecuador en Quito en la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, Córdova recordó que fue contratado por la federación chilena para hacer un proyecto integral con las selecciones inferiores.

Lea: ¿Cuándo volverá a jugar Ecuador por la séptima fecha de las Eliminatorias?

"Yo soy funcionario de la Federación, trabajo para la Federación. Mi objetivo fue venir hacer un proyecto con las selecciones de juveniles, que ya empezó y estamos muy contentos, sobre todo con la acogida de los clubes, y creo que hay que darle continuidad a eso", comentó Córdova.

"No me ha cambiado absolutamente nada. Volvemos a Chile y el lunes empiezo a entrar con la sub-20. Sé que ha sido un paréntesis. Todo lo que pase después no depende de mí y espero que sepan tomar la mejor decisión", añadió.

El técnico chileno sostuvo que "es demasiado importante que los clubes trabajen junto a la selección y eso es lo que vamos a tratar de hacer, tiene que haber una conexión mucho más fuerte".

Sobre la derrota contra Ecuador, Córdova reconoció que el resultado le dejó "un sabor amargo" porque consideró que podían haberse llevado algún punto porque su equipo gozó de grandes oportunidades para empatar el encuentro, sobre todo un remate de cabeza al palo de Ben Brereton.

Sin embargo, no quiso limitarse a solo a los merecimientos "porque en el fútbol no hay merecimientos, y el que hace los goles se lleva los puntos".

"Las que tuvimos claras nosotros, nos las metimos", apostilló.

Córdova apuntó que "los chicos compitieron en un nivel muy alto pero los mejores jugadores de Ecuador están en un nivel mundial".

"Eso no lo podemos desconocer, Necesitamos imperiosamente un proceso", insistió el entrenador interino.

"Ellos son un muy buen equipo. Ha hecho un proceso extraordinario. Veo lo que es Ecuador hoy en día y creo es lo que fue Chile en 2007 o 2010 cuando nuestros jugadores iban a jugar a los clubes más importantes", agregó.

Sobre las críticas de Alexis Sánchez en la previa del partido a las instalaciones de Pinto Durán donde deben entrenar Córdova consideró que "efectivamente Pinto Durán quedó chico, se ha ido avanzando pero no es lo suficiente y se debería ir a un salto cualitativo". EFE