Chiellini anuncia su retiro del fútbol profesional

El italiano Giorgio Chiellini, central del Los Ángeles y exjugador del Juventus y de la selección italiana, anunció este martes su retirada del fútbol a los 39 años.

Con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el carismático central zurdo puso fin a su dilatada carrera de 23 años como futbolista profesional en la que conquistó la Eurocopa 2020 con Italia, 9 'Scudetti', cinco Copas de Italia y 3 Supercopas con la 'Juve', y una Supporters Shield y una MLS en su aventura estadounidense.

Lea: La Premier League aprobó norma anti Chelsea

"Has sido el viaje más bonito e intenso de mi vida. Has sido mi todo. Contigo he recorrido un camino único e inolvidable. Pero ahora es el momento de comenzar nuevos capítulos, enfrentar nuevos desafíos y escribir más páginas importantes y emocionantes de la vida", publicó.

Nacido en Pisa (Toscana, norte, 1984), empezó su carrera en el Livorno (2000-2004), pasó a la 'Fiore' (2004-2005) y dio el salto a la 'Juve' (2005-2022), en la que explotó como jugador, antes de militar una temporada y media en el Los Ángeles.

El Juventus ya ha publicado un mensaje en sus redes sociales como agradecimiento y reconocimiento a su carrera.

El futuro del jugador, licenciado en Economía y Comercio y doctor 'cum laude' de Administración y Gestión, apunta a estar ligado a la 'Juve' en el área de la directiva y de la gestión. EFE