"El City es el favorito porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado, que no ha cambiado mucho y, sobre todo, porque es el campeón de la Champions. Después, en la parte final del torneo, siempre hay sorpresas, pero, a día de hoy, ellos son los favoritos ", manifestó en rueda de prensa.

Confirmó la titularidad de Lucas Vázquez por el lesionado Dani Carvajal y la entrada en el once de Luka Modric, con quien aclaró que, pese a cambiar de rol y tener menos titularidades, siempre mantendrá una gran relación.

"Luka está bien, hablo con él cada día y la relación no puede ser de otra manera. En el aspecto profesional, a veces puede pasar que el hecho de que no está jugando como antes le puede afectar un poco, pero no va a afectar a la relación personal, que siempre va a ser fantástica, también cuando nos vayamos de aquí", afirmó.