Champions League: Atlético de Madrid vs. Inter de Milán buscan su pase a los cuartos de final

La recuperación de Antoine Griezmann asoma como las dos razones más sólidas del Atlético de Madrid para creer en la remontada en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra la potencia del Inter, el momento de Lautaro Martínez y la historia.

Nada más en una ocasión de doce el conjunto italiano perdió una eliminatoria que ganó en la ida en su territorio por 1-0, como hizo el pasado 20 de febrero cuando recibió al equipo de Diego Simeone en San Siro. Sólo en cuatro de 46 el grupo neroazurro se despidió de un torneo europeo cuando venció en su terreno, fuera cual fuera el volumen del marcador.

Lea: Arsenal y Liverpool estarían interesados en contratar a William Pacho

No sólo la historia, ni siquiera simplemente el 1-0 del primer duelo, con el gol de Marko Arnautovic, que es baja este miércoles en la vuelta en la capital de España, proponen como favorito al Inter, sino también su presente: el líder y futuro campeón de la Serie A, con 16 puntos de ventaja sobre el AC Milan, ha perdido tan solo dos de sus 38 encuentros este curso.

Y ninguno como visitante. De sus 18 partidos lejos de San Siro, ganó 14 y empató cuatro, dos de ellos precisamente en la fase de grupos de la Liga de Campeones, cuando empató a última hora a la Real Sociedad (1-1) o cuando niveló al Benfica un 3-0 en el segundo tiempo. Ha ganado todos y cada uno de sus últimos 13 choques oficiales, ya sea en casa o fuera.

Además, como una máquina perfecta en territorio italiano, el Inter llega a este duelo de vuelta reforzado. Ya no solo por su habitual racha de victorias, sino porque ha recuperado a dos piezas capitales para el once inicial como el turco Hakan Calhanoglu y el francés Marcus Thuram, fundamentales en el centro del campo y en la delantera, respectivamente.

Desde que se vio las caras ante el Atlético de Madrid en San Siro, el Inter ha sido una apisonadora. Ha ganado cuatro partidos en los que ha marcado once goles y solo ha encajado uno. De esos once goles, tres han sido del argentino Lautaro Martínez, el jugador diferencial de los nerazzurri, que llegará totalmente descansado al partido al no haber jugado un solo minuto en el pasado duelo liguero contra el Bolonia, al igual que el galo Benjamin Pavard y el italiano Federico Dimarco, titulares indiscutibles.

Una gestión llevada a la perfección por el italiano Simone Inzaghi que, aprovechando el gran proyecto interista, con la plantilla más larga del fútbol italiano, y su amplio margen de puntos en el campeonato doméstico, 16 sobre la Juventus, puede permitirse el lujo de rotar con tranquilidad, pues mantiene activos a la gran mayoría de jugadores.

No podrá contar esta vez ni con el austríaco Marko Arnautovic, autor del único tanto en la ida, ni con el brasileño Carlos Augusto, carrilero izquierdo, aunque son dos bajas que no trastocan apenas el planteamiento de este Inter que tiene muy claro a lo que juega y cuyos jugadores son como piezas de un engranaje perfecto.

Pero ni siquiera todos esos números le garantizan nada en el Metropolitano, en el escenario más temible hasta hace no mucho de todos los rincones de Europa. También donde el Atlético se transforma en un equipo concluyente, intenso y ambicioso. Es el lugar en el que se expresa con más contundencia. Ahí se siente capaz de todo. Quizá, de la remontada.

Allí ha ganado 28 de sus últimos 31 encuentros oficiales, con dos empates (ambos con el Getafe) y una sola derrota contra el Athletic Club (0-1), el pasado 7 de febrero, aunque mereció como poco el empate o incluso más.

También ha vencido sus tres encuentros más recientes en su estadio en la Liga de Campeones: 3-2 al Feyenoord, 6-0 al Celtic, 2-0 al Lazio.

Este miércoles estará repleto, por más que la secuencia actual del Atlético no invite al optimismo ni nada parecido. Ni su bochornosa derrota en Cádiz, el pasado sábado; ni sus cinco puntos tan solo en las últimas nueve salidas en LaLiga EA Sports; ni la eliminación de hace dos semanas en la Copa del Rey; ni el 1-0 en San Siro... Pero todo ocurrió lejos de casa.

Con sólo dos victorias en sus últimos nueve choques (ambos en casa) y con Pablo Barrios ya listo y en el banquillo tras superar un cuadro febril con faringoamigdalitis, esa será la probable proposición inicial de Simeone para la remontada en el Metropolitano.