Brasil iría con cuatro delanteros ante Argentina

El seleccionador interino de Brasil, Fernando Diniz, defendió este lunes su cuestionada decisión de alinear a cuatro atacantes en el superclásico con Argentina del martes en el estadio Maracaná correspondiente a la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas.

Diniz, que dirigirá la selección brasileña hasta la probable contratación del italiano Carlo Ancelotti a mediados de 2024, afirmó en rueda de prensa que usar un cuarteto ofensivo no es una novedad y que, como Brasil apenas está comenzando a adaptarse a un estilo de fútbol más ofensivo, es normal que tarde en corregir los huecos que queden en la defensa.

Tras la derrota por 2-1 en la visita el pasado jueves a Colombia, contra la que también alineó cuatro delanteros, Diniz recibió críticas por haber dejado vulnerable la defensa y coja la parte creativa en el centro de la cancha.

"Lo que cambió es que tenemos una nueva forma de jugar, más agresiva, y el equipo tendrá que ir adaptándose. Necesitará tiempo. Vamos a hacer las correcciones en el sistema defensivo", afirmó el técnico en entrevista en el centro de entrenamientos de Brasil en la ciudad serrana de Teresópolis, a unos 100 kilómetros de Río.

Agregó que su forma de pensar el fútbol no es dividiendo el equipo por departamentos como el ataque o la defensa sino organizándolo de una forma más orgánica para que todos ejerzan ambas funciones.

"Tal vez no veo el fútbol de la misma forma que ustedes. ¿Si coloco otro volante dejaré al equipo más protegido? No me parece. En el Mundial (de Qatar 2022), Brasil jugó con una formación parecida. Jugó con dos puntas, con Neymar como atacante y con Lucas Paquetá en una posición más ofensiva y avanzada. Están tratando ese cuarteto como algo innovador pero no lo es", dijo.

En el entrenamiento de este lunes, el último antes del clásico, Diniz dejó claro que su titular tendrá nuevamente cuatro atacantes: Rodrygo, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y Raphinha. Contra Colombia igualmente fueron cuatro atacantes con el lesionado Vinícius Junior, sustituido ahora por Gabriel Jesus.

"El grupo sintió la tristeza que tenía que sentir (por las derrotas) y ganas de mejorar. Hemos trabajado mucho y constantemente para encontrar el equilibrio. Espero que tengamos mañana un equipo más equilibrado, sin perder el poder ofensivo y creativo", dijo.

Las derrotas ante Uruguay y Colombia dejaron a Brasil en el quinto lugar en la clasificación de las eliminatorias, con 7 puntos, a 5 unidades de Argentina (12) y amenazado con terminar el año fuera de la zona de clasificación al Mundial de 2026.

Sobre sus expectativas para un partido en que Brasil enfrentará al líder en las eliminatorias sudamericanas y actual campeón mundial tras haber sufrido dos derrotas consecutivas, algo histórico para la Canarinha en unas eliminatorias, Diniz dijo estar "muy feliz".

"Estoy muy feliz, honrado y desafiado, principalmente por tener un partido de esa dimensión en ese estadio (el Maracaná). Es un desafío que me encanta", dijo.

Admitió que el público del Maracaná puede reaccionar negativamente si las cosas no salen bien.

Dijo igualmente que las numerosas bajas por lesión, incluyendo las de estrellas de la Canarinha como Neymar, Vinícius, Casemiro y Ederson, le harán mucha falta al equipo, pero dijo que la selección está renovándose e iniciando un nuevo ciclo, por lo que en el equipo que alineará el martes solo estarán presentes tres titulares del Mundial de 2022.

"Nuevos jugadores muy talentosos están ganando la oportunidad y se están habituando. Confío mucho en los jugadores con los que contamos aquí", dijo.

Afirmó igualmente que tiene que preocuparse con lo que pueda hacer Leonel Messi, "un jugador de ese tamaño". EFE