Boca y River se enfrentan por los cuartos de final de la Copa de la Liga con presencia de ambas hinchadas

Boca Juniors y River Plate, los clubes más populares de Argentina, volverán a enfrentarse este domingo en un superclásico a todo o nada por los cuartos de final de la Copa de la Liga, con la novedad de que ambas hinchadas volverán a compartir estadio después de seis años.

Dos meses después de igualar 1-1 en el Monumental en duelo por la etapa regular de la Copa de la Liga, los archirrivales vuelven a encontrarse, después de que ambos lograron avanzar a las instancias eliminatorias en la última fecha, en cotejo a resolverse en 90 minutos, o por penales en caso de igualdad.

Para llegar a cuartos ambos pasaron por apuros, pues River estaba eliminado en algún pasaje del partido que finalmente le ganó a Instituto (3-1), y con esa victoria terminó como líder de la zona A.

Lo mismo sucedió con Boca, que venció a Godoy Cruz (1-0) tras estar con un pie fuera de todo por varios minutos, y así concluyó en el cuarto puesto en la zona B.

En este contexto, el que asoma en buena forma es River, que ha ganado cinco de sus últimos seis partidos entre el torneo local y la Copa Libertadores, y solo ha perdido un duelo en lo que va del año, frente a Huracán (1-0).

Pero también ha mejorado Boca, que ha ido de menos a más, y después de rondar la mitad de la tabla por varias fechas, pisó el acelerador a tiempo para llegar a los cuartos de final.

Lea también: River y Boca empatan en el Superclásico argentino

El superclásico también incluirá un duelo particular entre los dos delanteros extranjeros de cada equipo, ya que el colombiano Miguel Borja llega como goleador del campeonato con 12 goles, mientras que el uruguayo Edinson Cavani levantó su producción y fue decisivo para la clasificación de Boca con 6 tantos en las fechas más recientes.

"Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a lo largo de mi carrera. He jugado Argentina-Brasil y el de Manchester (entre United y City), pero este no tiene comparación. Nos encuentra en un muy buen momento. Cada vez nos sentimos mejor como grupo y como equipo", destacó el defensor Marcos Rojo, capitán de Boca, en rueda de prensa previa.

Del lado de River, Nacho Fernández se mostró entusiasmado con el que a su criterio "es el mejor clásico del mundo".

"Es muy lindo jugar un clásico. Para mí, es de los mejores del mundo. Tenemos que estar orgullosos de eso. En los últimos partidos fuimos encontrando el funcionamiento, ojalá siga así y consigamos un buen resultado", dijo.

El encuentro se jugará en el mundialista Mario Kempes, en Córdoba, desde las 13:30 (Hora de Ecuador), con arbitraje a cargo de Yael Falcón Pérez y con capacidad completa con 50.000 espectadores, 25.000 de cada hinchada, en el primer partido que comparten espectadores desde la final de la Copa Libertadores-2018, que se disputó en Madrid.

El historial global del superclásico, entre torneos locales, de copas y amistosos, abarca casi 400 cotejos, pero en cuanto a torneos oficiales, Boca domina el historial con 91 triunfos contra 86 de River, mientras que igualaron en 85 ocasiones.