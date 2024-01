Un nuevo futbolista de raíces ecuatorianas puede llegar a un equipo grande del fútbol italiano en este 2024, pues todo apunta que la AS Roma quiere fichar a Jeremy Arévalo, delantero español

El futbolista, de padres ecuatorianos, tiene la nacionalidad español, y a sus 18 años ya ha tenido sus primeros partidos jugados con el equipo principal del Racing de Santander.

Desde España, han reportado que el interés del conjunto italiano, quien despidió a José Mourinho hace pocas horas, es una realidad, pero el fichaje se cerraría inicialmente para el equipo juvenil.

El portal Diario AS confirmó que los representantes de Arévalo le han dado a conocer al presidente del club español, el interés del conjunto italiano para firmarlo con el equipo sub 19 de la AS Roma.