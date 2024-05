Ángel Mena se encuentra en Ecuador, por esa razón aprovechó para asistir al encuentro entre Emelec y Universidad Católica de este domingo 5 de mayo como invitado al partido.

En esa misma fecha surgió la información, desde México, que el Club León le comunicó a Mena que ya no iban a necesitarlo para el siguiente torneo y que debía buscar equipo.

Por esa razón, junto a su presencia en el juego, se hablaba de la posibilidad de un retorno al Bombillo en esta temporada, pero Mena aclaró que aún no le han comunicado nada desde México.

“Es una especulación, hasta el momento, no hay nada cierto. No he recibido ninguna notificación por parte del club, por ende, soy partícipe de la pretemporada del equipo”, mencionó Ángel a El Gol EC.