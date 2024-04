La posible alineación de Liga de Quito para enfrentar a Universitario en la Copa Libertadores

Liga de Quito va a tratar de arrancar con el pie derecho la Copa Libertadores 2024, y en su primera fecha debe visitar al Universitario de Perú este martes 2 de abril en el estadio Monumental de Lima.

Los Albos han tenido un gran torneo de Liga Pro con tres victorias y solamente una derrota; sin embargo, sus rivales, dirigidos por Fabián Bustos, están invictos en el fútbol peruano, por lo que tendrán un duelo complicado.

El partido enfrentará a los campeones del torneo de Ecuador y de Perú, por lo que Josep Alcácer quiere mostrar la calidad actual de su equipo. Para este encuentro el español aún no cuenta con su carnet Conmebol y no podrá dar las indicaciones.

Sin embargo, durante las prácticas, se ha podido identificar la idea de juego que va a parar Liga de Quito para estrenarse en la Copa Libertadores 2024.