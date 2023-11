Alexis Sánchez critica a la Federación chilena de fútbol: "En el estadio sale excremento en las duchas"

La selección de Chile no vive un buen momento, ya que acumula derrotas y pálidos empates, la reciente renuncia de Eduardo Berizzo como entrenador, pero ahora, su máxima figura, Alexis Sánchez habló en rueda de prensa y criticó a la Federación de Fútbol de Chile.

"Me gustaría tener una cancha como corresponde, en Juan Pinto Durán (complejo de Chile) hay tres duchas que no funcionan, hay que esperar a que se duche el otro. Cómo puede una selección así...", declaró Sánchez.

Profundizando, el bicampeón de la Copa América con su país, reveló que: "yo estaba sentado estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. Entonces tú dices... Somos una selección o un equipo de tercera".

Sánchez elevó su queja a la directiva que comanda Pablo Milad: "Falta entender, estudiar y vivir el fútbol. No tenemos aprendizaje de lo que es el fútbol. Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas, porque el Campeonato Nacional se detiene. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de como hacerlo".

Asimismo, se refirió a Nicolás Córdova, técnico interino de la Roja. "Se ve (que es) una persona seria, que quiere trabajar desde el primer día. Habló con nosotros y está dispuesto a ir para adelante ante Ecuador".

Chile visita este martes 21 de noviembre a Ecuador en la sexta fecha de las Eliminatorias.