Alan Franco regresa al Atlético Mineiro; esto opina su entrenador

DE VOLTA! 🇪🇨



Após o término do seu empréstimo junto ao Talleres, da Argentina, o meio-campista Alan Franco retorna ao #Galo.



🐔 O contrato do atleta com o Clube é válido até dezembro de 2024! Bem-vindo de volta, Franco! #GaloPaixãoNacional 🖤🤍 pic.twitter.com/2gzABLf6em