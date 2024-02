Al Nassr, sin Cristiano Ronaldo, goleó 6-0 al Inter Miami, con pocos minutos de Lionel Messi

Por la Copa de Riyadh, el Al Nassr goleó por 6-0 al Inter Miami, con Lionel Messi desde el banco de suplentes, y sin la presencia de Cristiano Ronaldo por una lesión, en el partido que iba a ser el último juego entre las estrellas del fútbol.

Inicialmente, el encuentro fue vendido como The Last Dance, pues iba a ser el último juego entre Ronaldo y Messi, pero el luso no estuvo presente en el partido. El astro argentino estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó al campo en el minuto 83.

No obstante, Leonardo Campana estuvo de titular, compartió dupla de ataque con Luis Suárez, pero salió al minuto 83 por Lionel Messi.

El desarrollo del partido se decidió para el conjunto árabe desde el arranque, pues a los pocos minutos de partido, Otávio abrió el marcador al minuto 3, y volvieron a ampliar el marcador en el minuto 10 de Anderson Talisca.

Al minuto 12, Aymeric Laporte sorprendió a todos con un gol de más de 70 metros, después de cobrar un tiro libre, detrás de la mitad de media cancha y sorprendió al golero del equipo estadounidense.

Dos goles más de Talisca, quien anotó un triplete, y una anotación de Mohammed Marran fueron los restantes para la victoria 6-0 del Al Nassr.

El Inter Miami continúa en su amarga pretemporada, pues ya acumulan cuatro partidos sin poder ganar, de las que tres son derrotas y uno es un empate. Su siguiente amistoso será contra la Selección de Hong Kong este 4 de febrero, para buscar la primera victoria.