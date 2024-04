Matías Oyola no descarta la presidencia de Barcelona SC

El reconocido ex jugador de Barcelona SC, Matías Oyola, concedió una entrevista exclusiva a Radio Centro en la que abordó diversos temas relacionados con la situación actual del club y su incursión en el ámbito dirigencial.

Entre las principales declaraciones de Oyola, destacan sus reflexiones sobre el caos administrativo que ha atravesado la institución en los últimos meses.

“Durante este proceso, en mi caso, es la primera vez que me involucro en un tema dirigencial, ha sido desastroso lo que hemos vivido desde agosto”, afirmó Oyola, haciendo alusión a la crisis que ha vivido al equipo durante la última temporada.

Asimismo, el ex capitán de Barcelona SC expresó su sorpresa ante la situación actual del club, indicando: “Nunca me imaginé un presente como el de hoy. Lo he charlado con amigos que tengo en la lista de Antonio de que la solución la podemos llevar a cabo nosotros mismos.”

“El pony” también hizo hincapié en la importancia de sumar más socios comprometidos con una visión clara para el futuro de la institución: “Con mi grupo siempre la idea principal fue llegar a la presidencia de BSC; sería bueno que se sumen más socios que crean, que tienen una planificación o presentar un futuro mejor para la institución.”

Cuando se le preguntó directamente si estaría dispuesto a ser candidato presidencial para Barcelona SC, Oyola respondió: “Sí, no tengo ningún tipo de problema, si me lo proponen claro que sí. Está Munir Massuh que también ha sido una de las cabezas de proyecto. Si hay elecciones sin lugar a dudas y Rafael Verduga no puede, seguramente va a ser Munir Massuh o yo. Nosotros somos la solución.”

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la Unidad Judicial de Montecristi determinó que no se infringieron los derechos por parte del Tribunal Electoral del Barcelona Sporting Club y revocó la orden provisional hecha por la lista de Rafael Verduga, dejándola descalificada.