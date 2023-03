Fito no solo presentó a Nacho como su hijo, también lo nombró vicepresidente de la empresa 😱 Bernard no está nada feliz con esa decisión 🫣

-

No te pierdas los mejores momentos de #Compañía593 🚒🔥 en https://t.co/zRgM7z2OQr 📲 pic.twitter.com/OJmu4eiVmL