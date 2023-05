En este capítulo de Compañía 593, Valentina tenía un mal presentimiento y no se equivocó, recibió una mala noticia, la avioneta donde viajana Bernard sufrió un accidente.

Por otro lado Valentina le deja claro a Nacho que su amor no es posible y los dos deben reconocerlo. Mientras tanto, las discusiones no se detienen para Valentina, puesto que su hermana Vicky echó de la empresa a su gran amiga Paula y ella le reclama para que se retracte de la decisión. Pero cómo si ya no existirán suficientes problemas, un temblor ocurre en la ciudad y todos deben actuar rápidamente para salvarse. Descubre cómo terminarán estas complicadas situaciones.

Esta comedia coral y novelesca se desarrolla en una estación de bomberos donde la brigada conocida como 'La compañía 593' sirve a la ciudadanía con ingeniosos y divertidos recursos. Cada uno de los miembros viven sus propias historias y amores imposibles, como Nacho (Don Day) y Valentina (Pamela Sambrano), quienes esconden tras su uniforme la realidad de sus vidas.