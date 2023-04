El primer día de Paula en la compañía no fue como esperaba, pero sabemos que no se va a dar por vencido hasta ser la mejor 💪🏻🤩

-

No te pierdas los mejores momentos de #Compañía593 🚒🔥 en https://t.co/zRgM7z2OQr 📲 pic.twitter.com/59nPBaZEei