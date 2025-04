La pregunta viene a colación por dos hechos importantes de los últimos días: el pedido de Fiscalía de archivar el caso Flopec, con el que la Corte Constitucional autorizó a la Asamblea el enjuiciamiento político contra el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso; y, las derrotas monumentales que sus principales verdugos, el PSC y el correísmo, sufrieron en estas elecciones.

Pensar la política desde un contrafactual puede resultar un ejercicio infructuoso, pero nunca dejará de ser aburrido. Más aún si consideramos que en quienes sembraron los vientos para derrocar a Lasso cosecharon tremendas tempestades. En el fondo, articularon una trama institucional que puso al país al borde del abismo.

Siempre se dijo que la Corte Constitucional cometió un gravísimo error al forzar el caso Flopec (desestimado ya por Fiscalía y la Justicia), cuyas irregularidades se presentaron incluso antes de que Lasso fuera presidente, solo para que la Legislatura siguiera con el proceso en su contra.

Ahí caben dos lecturas. O la mayoría de esa Corte quería que Lasso fuera destituido porque no había afinidad ideológica, hecho totalmente censurable. O tal vez consideraba que lo mejor era lavarse las manos. Es decir, no salvar directamente a Lasso, pero sí autorizar su juicio político bajo cargos que no se sostenían para que los legisladores no alcanzaran los 92 votos. Si esa era la movida, el cuestionamiento a su proceder tampoco pierde fuerza ni vigencia.

Aquellas semanas de marzo, abril y mayo de 2023 fueron de una tensión innecesaria. En lugar de que las instituciones trabajaran para resolver los gravísimos problemas del país priorizaron su autodestrucción. A Lasso no le quedó más remedio que decretar la muerte cruzada y obligar al país a barajar el naipe.