En términos democráticos, el presidente Daniel Noboa tenía dos maneras de deshacerse de la Vicepresidenta de la República. Que ella renuncie al cargo o que la Asamblea Nacional le enjuicie políticamente, siguiendo las causales que determina el artículo 129 de la Constitución: por delitos contra la seguridad del Estado; por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa o asesinato.

Cualquier otro intento por sacarla de juego resultará no solo infructuoso, sino contraproducente, pues el resultado inmediato, como de hecho ya ocurrió, es la victimización del personaje agredido. No deja de sorprender la miopía de los asesores de Noboa al no haber evitado que su animadversión por Abad se descontrolara. Así, ella pasó de ser un factor de amenaza, que podía ser controlado, a ser una amenaza en serio.

Ni siquiera miraron la historia para sacar lecciones provechosas. Una de ellas, el conflicto entre el presidente Lucio Gutiérrez y el vicepresidente Alfredo Palacio, que comenzó cuando el equipo que rodeaba al coronel creó una atmósfera tóxica de la que Palacio sacó ventaja cuando Gutiérrez quemaba sus últimos cartuchos para aferrarse en el poder, perdiendo al aliado más importante en esos momentos de infortunio. Algo que, por ejemplo, no le ocurrió a Guillermo Lasso, pues planificó su retirada anticipada sin preocuparse por la traición de Alfredo Borrero.