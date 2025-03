No tiene precedentes dentro de la Conaie el desesperado interés de Leonidas Iza porque Luisa González sume el apoyo de las bases sociales. Decir que esta es una batalla donde no cabe “ni un solo voto para la derecha” es una excusa que, por sí sola, no tiene fuerza ni coherencia.

Más aún, cuando en los últimos días la candidata de la Revolución Ciudadana ha tomado distancia de las agendas ‘progre’, por ejemplo, sobre niños trans y modelos educativos.

Los tópicos y los límites que separan a la izquierda de la derecha dentro del pensamiento político del excandidato presidencial no están claros. Y por esa confusión ideológica es que ha sido imposible lograr que la Conaie y Pachakutik tomen una posición de consenso frente a la segunda vuelta del 13 de abril. Ha pasado un mes de las negociaciones y no sale humo blanco.

Solo las bases de la Costa, que son las más pequeñas de la Conaie, decidieron votar por el correísmo. En la Amazonia, la Confeniae dijo que lo hará por Daniel Noboa, mientras que la poderosa Ecuarunari, en la Sierra, está fraccionada. Unos, bajo el manto de Iza y Guillermo Churuchumbi, y otros sumamente críticos, como el Movimiento Indígena de Chimborazo que, públicamente, cuestionó las imposiciones de una dirigencia a la que solo le interesa aliarse con González.

Ante este escenario de fragmentación interna, Iza ha buscado aliados en otras organizaciones sociales como los sindicatos, para avanzar, según él, en una plataforma programática. Al FUT no le gusta la idea de votar por la RC5.

Ha quedado claro que Luisa González ha sumado a su campaña a un operador político obstinado, solo comparable con Ricardo Patiño. La diferencia es que este último es un cuadro histórico del correísmo con una agenda clara de reconquista del poder total.