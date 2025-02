Todo parece indicar que el presidente Daniel Noboa y su gobierno no aprovechan el momento de optimismo que Ecuador despierta, por ahora, en los agentes internacionales.

La caída del riesgo país por debajo de los 1.000 puntos, por primera vez en dos años y medio, es un hecho relevante. Sobre todo, porque este descenso se produce en plena campaña. Normalmente, las elecciones desatan olas de nerviosismo ante la posibilidad, algo tan típico de Ecuador, de que cualquier aparecido gane la Presidencia con un discurso de promesas ilusas.

En este caso, los agentes externos apuestan no solo por la continuidad de Noboa en el poder, sino por la conformación de una Asamblea con dos fuerzas hegemónicas que puedan darle orden al debate nacional.

De allí que puede tomarse como un paso en falso, muy desafortunado, la declaración pública del candidato presidente de ponerle aranceles a las importaciones mexicanas, emulando la todavía confusa guerra comercial del presidente Donald Trump.

Sin embargo, el lío con México no es el aspecto más importante, por ahora, del aparente descuido del Régimen frente al buen viento que le sopla desde el sistema financiero externo, esperando un Ecuador estable, con cifras fiscales en orden, con una posición responsable frente al endeudamiento y que propenda al crecimiento económico, en gran medida, por la dinamización de la producción petrolera.

Sí, todos los caminos conducen a la expansión, obligada y urgente, de este sector. Por eso no se entiende que en el despacho del propio Ministerio de Economía se dilaten los trámites de cara al informe previo a la autorización o no del contrato de participación entre el Estado y el consorcio Amodaimi- Petrolia, filial de la estatal China, Sinopec, y de la canadiense New Stratus Energy para realizar exploración adicional y explotar el campo Sacha

La firma interesada plantea darle al Estado una prima de entrada inicial de 1.500 millones de dólares (equivalente a la producción de un año del bloque 43 del ITT, en el limbo por la consulta popular), que no es un anticipo que ellos cobrarían más adelante. Adicionalmente, se propone una inversión de 1 716 millones para rehabilitar ese campo, en maquinaria, servicios y cuidados ambientales, con el fin de elevar de 75 mil a 100 mil barriles diarios la producción de crudo.

Su objetivo es operar por los próximos 20 años, con una inversión de 3.500 millones de dólares, asumiendo todos los riesgos financieros e inversiones que el Estado, hoy, es incapaz de hacer porque no tiene dinero y porque Petroecuador, sencillamente, es una empresa fallida. Recuperarse como institución le tomará muchos años.