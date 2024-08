La alcaldía de Pabel Muñoz no termina de arrancar

Lleva casi 15 meses de gestión y Quito no identifica el gran proyecto del Alcalde. Aquel motor que ilusione a los capitalinos con una transformación positiva. Algo en lo que a la ciudad le permita cifrar sus esperanzas, por ejemplo, de crecimiento económico o de un gran impulso cultural de vanguardia. Una gran causa que mejore la convivencia como vecinos, haciéndole frente a la amenaza de la inseguridad. Lo que se siente, por ahora, es que Pabel Muñoz no ha podido esculpir un sello propio, una marca diferenciadora del pasado. Por eso su administración no llega a sorprender.

La baja votación con la que entró al Municipio, 25 por ciento, cuando Jamil Mahuad, Paco Moncayo o Mauricio Rodas, triunfaron con apoyos cercanos a los 60 puntos, lo obligaba a liderar un proyecto incluyente. Más aún cuando Muñoz exhibió credenciales de político y administrador público bien formado, con experiencia y talento para conducir a uno de los ejércitos burocráticos más nutridos y complejos del país.

Para él, la curva de aprendizaje iba a ser más rápida y la ciudad, en poco tiempo, tendría claro el gran derrotero que la aglutine.

La puesta en marcha del Metro ha sido traumática. De no ser por el entusiasmo, el cuidado y la responsabilidad de los usuarios, el sistema se hubiera paralizado. La administración de Muñoz ha pasado de susto en susto estos meses sin que haya claridad de cómo van los contratos de mantenimiento de la obra de transporte más importante del país.

Y en lugar de que el Municipio haga de este proyecto el sueño de la reactivación urbanística, tiene que salir a desmentir cada 15 días los rumores de que la operación está a punto de suspenderse.

Si ello ocurre, sería un duro golpe contra el Centro Histórico que, más allá de sus problemas de venta informal e inseguridad, comienza a reactivarse positivamente.

En el plan indispensable de reordenamiento integral de las rutas de los otros buses, para complementar y aprovechar el flujo de pasajeros del Metro, se ha avanzado muy poco. Por lo que la duda de si este se aplicará antes de 2027 es totalmente válida. Mientras tanto, los buses urbanos prestarán el pésimo servicio de siempre, nada digno de la capital de la República.

Fue innecesario el desgaste de Pabel Muñoz con el cierre del proyecto de bicicletas públicas. Por más razones burocráticas y contractuales que le asistan, bien pudo seguir con el servicio mientras buscaba otro prestador. Al final, el Alcalde desincentivó un medio de transporte que a Quito le urge.

Hay problemas casa adentro, baja ejecución presupuestaria, según denuncia el edil Andrés Campaña, y la urgencia de reforzar el equipo de trabajo de la Alcaldía. Otro concejal, consultado para este newsletter, reconoce que el Concejo no debate temas de fondo, mientras le preocupa que, por ejemplo, la Empresa de Pasajeros haya multiplicado por diez, el gasto en publicidad (de 60 mil a 600 mil dólares).