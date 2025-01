En menos de 24 horas, estos tres personajes acapararon titulares noticiosos negativos, sacudiendo la opinión pública de manera generalizada.

1.- Ricardo Patiño. Paola Cabezas dijo en La Posta que las expresiones del excanciller y cuadro histórico del socialismo del siglo XXI no corresponden a lo que la candidata presidencial Luisa González ha manifestado en sus dos campañas. Es decir, que el regreso de Rafael Correa al Ecuador y la liberación de Jorge Glas no dependen de sus decisiones como Presidenta si gana las elecciones. Sin embargo, Patiño señaló en una concentración, con todas sus letras –aunque ahora culpa a la prensa y a la edición de videos-, que con Luisa está garantizado el regreso del expresidente, sobre quien pesa una orden de captura y una condena por corrupción. Asimismo, que su triunfo sería clave para sacar a Glas de la cárcel. Lo cierto es que Patiño golpeó innecesariamente a González con una reflexión de ese calado.

Si partimos del hecho de que Patiño es un campañero ducho, semejante confesión solo se entiende desde la lógica de alguien desesperado porque la Revolución Ciudadana no se fraccione más (Marcela Aguiñaga ya dijo que no hará campaña, haciéndole así un gran favor al presidente Noboa en Guayas), para que vote unida en la primera vuelta. De esta manera, Luisa pasaría al balotaje y la RC5 podría tener un gran bloque de legisladores para complicarle la vida al próximo gobierno. Lo contrario sería suponer que Patiño está completamente desfasado y no entiende el país de hoy.

2.- Gian Carlo Loffredo. La arrogancia no es sinónimo de firmeza, fuerza o liderazgo. La arrogancia es el peor de los pecados de un funcionario público del nivel del Ministro de Defensa y su comportamiento puede golpear la imagen del Presidente de la República. Más aún en campaña electoral.

Sus disculpas públicas, ordenadas por la jueza Tanya Loor, dentro de la dolorosa y espeluznante desaparición y asesinato de cuatro menores de Guayaquil, jamás debieron ser el espacio para cuestionar este fallo. Las disculpas públicas son eso, disculpas públicas, dirigidas a la familia de las víctimas y a todo un país que merece una democracia decente y un Estado que proteja la vida, por encima de cualquier otra consideración. Más aún si se trata de cuatro niños.

Loffredo ha insistido en que por este caso no se puede mancillar a todas las FF.AA. y tiene razón. Pero un elemento que jamás debe soslayarse es que en una guerra contra el terrorismo, como así lo planteó el Gobierno, los militares pertenecen al bando bueno y, por tanto, su misión es proteger a la población. Aquello no ocurrió cuando la patrulla dejó a su suerte a los cuatro menores, luego de haberlos retenido. Esa falta es gravísima y merece todo el peso de la ley.