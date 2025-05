No lo han hecho y mientras eso no ocurra, no habrá proyecto de ley o discurso político que redima a esta agrupación. Sus opciones de crecimiento electoral seguirán menguadas, más aún si los alcaldes de Quito y Guayaquil fracasan en sus agendas y no despejan sus líos judiciales. Peor si cuadros relevantes como Marcela Aguiñaga deciden separarse, porque simplemente Correa perdió los papeles.