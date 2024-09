Aprovechando los fragmentos de una conversación cínica entre dos "periodistas" con cero credibilidad, el exalcalde Jorge Yunda se ha referido a mí para reprocharme por haber cancelado su participación en el programa Políticamente Correcto del 18 de abril de 2021, en el que se analizó la penosa crisis institucional que, en ese momento, atravesaba el Municipio de Quito.

Según el tuit de Yunda –sin mencionar sus agravios-, yo le suspendí “a horas de grabar” el panel, dejando que solo unos concejales traidores de Lasso hablaran de él.

Como he notado que este es un reclamo recurrente en sus redes sociales y en las entrevistas que da, voy a contar los entretelones de aquel capítulo que el doctor solo cuenta una parte: la que le interesa posicionar.

Aquel programa se grabó el jueves 15 de abril, a las 15:00. Y el cierre final de las invitaciones del panel ocurrió la noche del miércoles 14. Es decir, unas 20 horas antes.

Ese día, desde las 16:19, empecé a comunicarme con su entonces jefe de Prensa, Robinson Robles. A las 16:37 pudimos contactarnos vía WhatsApp y dos minutos más tarde me dijo que Yunda no tenía vocero. Es decir, que solo él hablaba de temas políticos.

Intuyo, tras revisar el historial de ese cruce de mensajes, que entre las 16:39 y las 17:26, Robles y yo tuvimos una conversación telefónica para hablar de una eventual participación del entonces Alcalde. Digo esto porque luego de esos 47 minutos está un mensaje en el que el exfuncionario me dice: “En temas de Panel, el Alcalde iría, siempre y cuando acuda también Linda Guamán en un foro de 4 invitados”.

Es decir, Yunda impuso condiciones, que yo no las acepté por un principio editorial. Además, como era un programa político y no cabía que una científica como Guamán estuviera expuesta, en medio de las acusaciones de las que ella fue objeto con inaceptable mala intención.

Quince minutos más tarde, es decir, a las 17:54, Robles dijo que el Alcalde confirmaba la asistencia, esta vez sin condiciones.

Desde ese momento empecé a ajustar el panel, pero la gente que ya estaba invitada, sobre todo, Luz Elena Coloma y su exaliado René Bedón dijeron que si Yunda iba ellos se excusarían.

Alegaban que la tensión en el cabildo era muy fuerte y que no querían confrontar con un Alcalde que para entonces ya había perdido los estribos. Los videos y registros de esos momentos desagradables están en Internet.

Traté de ubicar a dos ediles más: Bernardo Abad y Juan Manuel Carrión, para que fueran en lugar de Coloma y Bedón, pero alegaron el mismo argumento.

En síntesis, la situación era delicada como para avivarla en un panel por TV.

Y como Políticamente Correcto, por lo general, es una mesa de debate, no había posibilidad de que, en esas condiciones, se presentara el Alcalde, en formato de entrevista individual, durante una hora completa.

A las 19:24 de ese miércoles, luego de todas las gestiones que resumo, le expliqué a Robinson Robles sobre la imposibilidad de tenerlo en el programa, para no generar más polémica. Cabe mencionar que en ese lapso, solo un concejal, Fernando Morales, quien meses después agredió a Yunda con una botella de agua en la sesión del Concejo por el 10 de Agosto, me escribió para ofrecerse como panelista. A él también le dije que no, porque ya se le notaba excesivamente agresivo y, sin duda alguna, el programa hubiese terminado a golpes. Era una escena que la audiencia de ECUAVISA, Quito y el país no merecían.

En el último mensaje a Robles yo me comprometí a buscar un nuevo espacio para invitar al entonces Alcalde “cuando las cosas estén más tranquilas”.

Él me respondió con un “Entiendo, gracias”.

Dicha oportunidad no se dio porque desde aquel momento, Yunda se ha dedicado a cuestionarme de forma permanente.