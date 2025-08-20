Crisis en la Salud, crisis comunicacional

En países como Ecuador, <b>la realidad siempre superará la ficción</b>. Esa es la máxima que cualquier equipo de comunicación política debiera seguir a la hora de asesorar y guiar a los gobiernos en la... <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/crisis-sistema-de-salud-ecuador target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ministerio-de-salud target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>