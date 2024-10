Apagones: ¿Quién capitaliza la crisis?

El endurecimiento de los horarios de los apagones, la renuncia del ministro de Energía, Antonio Gonçalves, y el encargo de esa cartera a la ministra de Ambiente, Inés Manzano, son tres señales de que al gobierno del presidente Daniel Noboa se le ha complicado gravemente el manejo de la crisis eléctrica.

En amplios sectores de la ciudadanía, incluyendo empresarios y fuerzas sociales, hay molestia por la forma repentina en la que se radicalizan los cortes eléctricos y se improvisa con los calendarios. Es decir, se proyecta la imagen de un gobierno reactivo que en lugar de diseñar una estrategia para hacer frente al déficit de generación eléctrica, responde en función de las lluvias y las cotas de los embalses. Totalmente reactivo.

Luego viene el paso, sin pena ni gloria, de Gonçalves por un ministerio ajeno a su profesión. Bastaron dos cadenas nacionales para que el señor renunciara, evidenciando que nunca tuvo una estrategia sostenida para enfrentar la crisis.

Finalmente, está la llegada de Manzano, mujer preparada, de alto conocimiento ambiental y con carácter. Quizá su liderazgo nos permita salir de la crisis con mayor rapidez.

Sin embargo, este encargo demuestra que el grupo más cercano de Noboa no tiene el interés, o la aptitud, para jugarse por este mal momento. Se dirá que Roberto Luque ya dio su contingente en abril. Pero más allá de ello, no se ve a Arturo Félix Wong, a Irene Vélez o a Esteban Torres dispuestos a administrar una situación de esta envergadura y blindar así al presidente. Ojalá Manzano no se quede sola.

Pero si los vacíos en el Régimen son latentes, en la oposición las cosas son igual de desalentadores.

De momento, y más allá de cualquier consigna electorera, no se siente a un solo actor político con la capacidad y sabiduría para enfrentar el desafío eléctrico. Un candidato pasó de quitarse el traje de robocop para portar linternas en señal de protesta.