No todos en el gabinete tienen esta misma experticia. Los pormenores explosivos de la condición personal y familiar del presidente Daniel Noboa, así como de su visión de país, de lo que piensa y cómo lo exterioriza, recogidos en el extenso reportaje de Jon Lee Anderson, en The New Yorker, generaron una crisis interna que el Régimen, lejos de matizarla o controlarla, ha terminado por darle más fuego. Irene Vélez pagó piso con este hecho, desde la Secretaría de Comunicación.