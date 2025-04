El papa más futbolero de la historia ha muerto, pero su legado debe continuar; católicos o no, nadie puede dejar de reconocer la influencia de Francisco en el mundo y su lucha por la paz, con el fútbol como una de tantas vías en busca de este propósito.

Hoy, tras su fallecimiento, su legado nos deja muchas enseñanzas, también en el ámbito deportivo. Durante su pontificado, el papa Francisco nunca disimuló su pasión por el fútbol, al que se refería como “el deporte más hermoso del mundo”, en el cual veía no solo entretenimiento, sino un instrumento de paz, educación y valores.

Francisco fue un líder espiritual con una mirada terrenal. Amó el fútbol desde niño, aunque, como él mismo admitía con humor, no era particularmente hábil con la pelota: “Siempre me ponían de portero porque jugaba mal. Me decían que tenía los dos pies en el mismo zapato”.

Pero entendía, como pocos, que el fútbol es mucho más que un deporte. En su visión, el balompié es un reflejo de la sociedad y, como tal, debía ser una herramienta para el encuentro, no para la división.

El papa argentino no solo habló de fútbol, lo vivió. Conservó con cariño su membresía al club San Lorenzo de Almagro, compartió conversaciones con figuras como Messi, Maradona, Ronaldinho Ibrahimovic o Buffon, recibió balones y camisetas de todo el mundo, y hasta celebró misas en estadios colmados de fieles y fanáticos.

A muchos les sorprendía ver a un papa tan conectado con el deporte, pero esa fue precisamente una de sus fortalezas: supo encontrar en lo cotidiano —como un partido de fútbol— una excusa para hablar de cosas profundas, como la paz, el respeto o la solidaridad.