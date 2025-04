Castillo ha demostrado que no tiene un plan B. Ya lo advertí en una columna tras el 0-4 sufrido ante Independiente del Valle en el torneo local: su equipo es siempre el mismo, con las mismas limitaciones. Puede hacer cambios de nombres, pero el modelo es el mismo, plano y predecible.

Está bien si fallan dos o tres jugadores. Pero cuando nueve de once tienen un partido desastroso, la responsabilidad recae directamente en el entrenador. Un DT no puede quedarse de brazos cruzados, sin modificar nada, esperando que alguna figura salve el partido.

Pero lo que más ha irritado a los hinchas, que ayer perdieron la paciencia, son las declaraciones del técnico tras el partido. Según Castillo, "a veces debes depender de las individualidades", y cuando estas no funcionan, toca sufrir.

Barcelona SC viene en picada. Hace rato que no juega bien. De sus últimos cuatro partidos, apenas ganó uno : contra El Nacional, colista de la LigaPro. Perdió dos, empató uno ante River Plate, donde fue ampliamente superado, y ahora cae en casa frente a Universitario.

Con Castillo al mando, Barcelona es un equipo que sobrevive gracias a la jerarquía de sus jugadores, no por el colectivo. En la LigaPro ha conseguido resultados, sí, pero no ha corregido errores. Partido a partido, el equipo muestra menos fútbol y más confusión.

El DT dice que la prensa solo ve lo que pasa en el partido, pero que él conoce a sus jugadores. Está bien. Pero entonces hay que preguntarse: ¿qué hace para mejorar su rendimiento? ¿cómo se pasa de un partidazo ante Corinthians, en casa, a un nivel tan pobre como el de ayer contra Universitario en menos de dos meses?

Lo más desconcertante es que Castillo afirmó en rueda de prensa que "Barcelona no jugó mal". Suena a mal chiste.

Y claro, no todo es culpa del DT. Hay rendimientos individuales muy bajos: Janner Corozo y Joaquín Valiente no generan peligro; Octavio Rivero está solo y sin habilitaciones; la ausencia de Bryan Oyola por lesión ha dejado sin ideas al equipo; y Jesús Trindade junto a Leonai Souza no logran complementar a Dixon Arroyo en la mitad de la cancha.

Ya es hora de que Segundo Castillo deje de lado los trajes llamativos con los que intenta destacar desde el banquillo. Es momento de que hablemos más del juego de su equipo que de su outfit.