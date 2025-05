Lo más alarmante no es solo el fracaso deportivo, sino el contraste con los logros de otros clubes ecuatorianos con menos recursos.

Mushuc Runa, por su parte, no necesitó jugar para celebrar. El club del Ponchito, que suma 13 puntos, se benefició de la derrota del Palestino chileno en Brasil ante Cruzeiro y se aseguró el liderato del Grupo E. Este hito es histórico: es la primera vez que el equipo de Tungurahua alcanza los octavos de final de un torneo internacional.

¿Por qué clubes como Mushuc Runa y Católica logran competir y clasificar, mientras Barcelona, con mayor presupuesto, historia, hinchada e infraestructura, se desploma? Parte de la respuesta está en el enfoque.

Los “chicos” se concentran en lo futbolístico, ajustan sus planteles a sus ideas y ejecutan con convicción. Los “grandes”, en cambio, muchas veces pierden el rumbo entre presiones dirigenciales, promesas incumplidas y decisiones erráticas en el banquillo.

No es una cuestión de tamaño, es de mentalidad. Y mientras unos se concentran en crecer, otros parecen más preocupados en sostener una imagen que ya no se corresponde con la realidad.

Ecuador puede celebrar, pero con matices. La Sudamericana le está sonriendo con tres clasificados (Mushuc Runa, Católica), pero la Libertadores —el torneo de mayor prestigio— se le está escapando de las manos a un representante: Barcelona.

Independiente del Valle y Liga de Quito tienen intactas sus opciones de clasificar, así que la nota decepcionante solo la ha dado Barcelona.

El éxito de los “pequeños” en la Sudamericana debería ser una lección, no una anécdota. El fútbol no se juega con camisetas pesadas ni con historia; se juega con inteligencia, humildad y eficacia. Mushuc Runa y Católica lo entendieron. Barcelona, no.