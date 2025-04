Por una vez, el Santiago Bernabéu no gritó milagro. No hubo noche mágica, ni remontada imposible en la Champions League. El Arsenal silenció el templo blanco y no con un gol agónico o una jugada polémica, sino con algo más letal para un equipo que vive de la mística: superioridad futbolística.

El Real Madrid, el campeón defensor, quedó eliminado en cuartos de final con un global de 5-1. Sin discusión. Sin excusas. Sin alma.

Este no fue el Madrid que desafía la lógica y convierte la derrota en leyenda. Fue un equipo atrapado en sus propios fantasmas, sin ideas, sin conexión, sin el corazón que lo ha llevado a dominar Europa.

Fue el Madrid más derrotado de su historia en una misma edición de Champions tras caer ante el Lille, Milan, Liverpool, Atlético de Madrid y en los dos partidos de cuartos de final contra el Arsenal.

Seis caídas en una campaña que desnuda una crisis profunda y pone nombre a lo que hasta hace poco era impensable: el posible final de la era Ancelotti.

Porque ya no alcanza con el "cabeza, corazón y cojones". Al Madrid le faltó fútbol, el verdadero, ese que no aparece por inspiración divina ni por la energía del estadio. Vinícius y Mbappé —sí, el galáctico recién llegado— nunca lograron entenderse.

Rodrygo fue más voluntad que acierto. Y los veteranos que solían sostener el barco cuando se hundía, esta vez se quedaron en el muelle.