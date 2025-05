Ancelotti, la gran apuesta de Brasil: Ecuador lo espera

Nosotros no seremos meros expectadores de un momento histórico, sino que también saldremos a escribir la nuestra, pues una victoria nos catapultará al Mundial 2026 .

Sin embargo, el técnico italiano contará con un lujo que ya conoce bien: Vinicius, Rodrygo, Militão y la joven joya Endrick, ahora no como sus pupilos en Madrid, sino como sus soldados en el “Scratch”.

Y aquí entra Ecuador. Nuestro país será el primero en poner a prueba esta nueva versión de Brasil. No es poca cosa. La Tricolor enfrentará no solo a un once lleno de talento, sino al debut táctico de una mente brillante, al ensayo inicial de una sinfonía que Brasil espera afinar rumbo al Mundial 2026. Lo que pase en ese partido será visto y analizado en todo el mundo.

Desde nuestro lado, es una oportunidad dorada. Para Willian Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y compañía, es una vitrina de alto calibre. Más allá del resultado, Ecuador tiene la chance de demostrar que puede competir, que no le teme al cartel ni al técnico en el banquillo rival.

Además, será una gran prueba para ver cómo Sebastián Beccacece plantea el duelo táctico frente a un entrenador que ha escrito capítulos dorados del fútbol moderno.

El fútbol sudamericano está cambiando de protagonistas, y Ecuador no puede quedarse como espectador. Enfrentar a Ancelotti no es cuestión de fe, es un reto futbolístico de peso. Y si algo ha demostrado esta selección en los últimos años, es que está lista para desafiar etiquetas.