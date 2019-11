Intentó decolorar su cabello y... ¡se le derritió!

Lo que vivió Eden Gilliam, una mujer oriunda de Tennessee, Estados Unidos, fue un auténtico desastre capilar: su cabello “se derritió”.

Gilliam, de 26 años, es rubia natural, pero hace varios años se tinturó el cabello de un tono oscuro. Tras dar a luz a sus tres hijos, decidió que era el momento de volver a su tonalidad clara, pero decidió no ir a una peluquería, lo hizo ella misma en su casa. Fue a una tienda de productos de belleza y le aconsejaron aplicarse una crema alisadora y un decolorante.

Foto tomada de DailyMail

Aplicó el decolorante y luego el alisante y...sobrevino el desastre: “Parecía que el cabello se estaba derritiendo, se me caían mechones”, contó la mujer al diario al diario británico DailyMail, según una nota de guioteca.com

Foto tomada del DailyMail

Optó por meterse a la ducha para retirar el producto, pero ya era tarde. “Tenía las manos llenas del pelo que se caía. Me pasaba las manos por la cabeza y solo puedo compararlo con lo que le sucede en las películas, cuando los pacientes en quimioterapia están en la lluvia y se les cae el cabello”, recordó Eden Gilliam.

Foto tomada del DailyMail

¿Por qué ese decolorante provocó ese desastre? Tras lo ocurrido, la mujer se enteró que el tratamiento que le vendieron es el que suelen usar las mujeres afroamericanas, cuyo cabello es mucho más resistente. Fue la mezcla de químicos de la crema alisadora y el decolorante lo que le destruyó su cabellera.

Foto tomada del DailyMail

Una amiga estilista de la mujer le recomendó que lo único que debía hacer es esperar a que el cabello creciera. “Me ayudó a lavar bien el pelo para sacar bien el producto, pero mi cabello ya se había derretido hasta el cuero cabelludo. Me trajo unos aceites y me dijo que, en mi condición, no podía hacer nada más. Si podía evitar lavarlo, mejor”, dijo Gilliam, según DailyMail.

Foto tomada de DailyMail

Actualmente, ni siquiera puede peinar su cabello. La única solución ha sido usar pelucas.