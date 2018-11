Revelan que Espín conocía de acusaciones contra Vicuña

La exlegisladora correísta Sofía Espín tuvo conocimiento de los documentos que señalan los supuestos cobros ilegales de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, denunciados por un antigüo colaborador.

De acuerdo con la coordinadora del bloque de Alianza PAIS, Ximena Peña, Espín le inquirió sobre este tema el 13 de noviembre, poco antes de ser destituida por el Pleno.

Revise:

Viteri: "cobros en la Asamblea los lideraba Correa"

“Me dijo: 'Si ustedes no paran esta votación se van a quedar sin vicepresidente, tengo estas denuncias de diezmos'. Yo me quedé sorprendida, estábamos a punto de votar. Estaba desesperada la verdad. De ahí se retiró con el documento”, narró Peña, quien le informó a Vicuña sobre el hecho.

“No le di mucha importancia. Fueron a rueda de prensa, no dijeron nada y después ella se acercó y me dijo que no pudo decir nada, porque no le puede hacer daño a esa persona”, agregó la asambleísta morenista.

En imágenes se observa que después de hablar con Peña, Espín avanza hasta los legisladores José Serrano, Esteban Albornoz para enseñarles las copias de la declaración juramentada de la notaría décima tercera del cantón Quito. Minutos después, Espín abandonó el Pleno.

Ecuavisa quiso consultar a Espín sobre estas afirmaciones, pero su asesor informó que se encontraba en un retiro espiritual. En tanto que su abogado calificó de “lamentables” las aseveraciones sin pruebas en contra de su representada.