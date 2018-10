Asambleísta Norma Vallejo: no soy recaudadora

“No soy recaudadora”, aseguró la asambleísta del movimiento Alianza PAIS, Norma Vallejo, horas después de que se conociera el informe de la comisión multipartidista que la investiga, y que recomienda su destitución.

La legisladora se mantiene en que la base legal de la agrupación política a la que pertenece permite recoger "contribuciones" de sus militantes o adherentes. "El movimiento, como todo movimiento que sí tiene base o que debería tener base, y no debería solventarse de recursos extraños, debe mantenerse con el aporte de sus militantes y adherentes, hay que preocuparse por los movimientos o partidos políticos que dicen que no se alimentan o no hacen su trabajo con el aporte de sus adherentes, porque de dónde sacan los recursos".

"Si no hay pruebas, no hay sanción", señaló Vallejo, quien afirmó tener evidencias que en su momento presentará. "No voy a caer en lo que han caído conmigo, presentar un audio, yo voy a presentar las evidencias en las instancias que correspoden, con las garantías que debe dar a todo ser humano y a toda persona ecuatoriana".

Cuestionó a la comisión que recomienda su destitución con base en el artículo 163, inciso 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe a los legisladores a gestionar cargos públicos. Dijo que ahora se la juzga por eso, porque reconocen que el audio, de supuesto cobro de diezmos, no es prueba suficiente en su contra. "Esto está judicializado y allí voy a presentar las pruebas que tengo, por escrito, para que se evidencie cómo ha sido el proceso... Mientras no pase los filtros que corresponde constitucionalmente de ilegalidad, no me voy a pronunciar sobre el audio, eso está judicializado y la justicia será la que determine si el audio es o no es legítimo y en el momento necesario demostraré la verdad".

La asambleísta aseguró que se defenderá ante el pleno legislativo, encargado de debatir el informe de la comisión multipartidista -integrada por Eliseo Azuero, Noralma Zambrano y Ana Galarza. Señaló que no descarta acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el informe de la comisión -aprobado por unanimidad-, la asambleísta gestionó un cargo público en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para Martín Campos, el mismo beneficiario lo admitió ante la comisión.

"La comisión multipartidista ha dado los plazos suficientes para que la legisladora presente pruebas y ejerza su derecho a la defensa. No hemos evidenciado el deseo de participar en este proceso por parte de Norma Vallejo", señaló Eliseo Azuero, presidente de la mesa legislativa.

Vallejo fue citada a comparecer el 23 de octubre de 2018, pero envió un oficio excusándose de asistir. Posteriormente, Vallejo envió, este 25 de octubre, un documento para solicitar la ampliación de la diligencia, solicitó que se oficie a 3.400 instancias públicas para que certifiquen si solicitó o no cargos públicos. La comisión negó estas peticiones por considerarlas impertinentes.

El pleno conformó el 16 de octubre de 2018 la comisión para investigar a la parlamentaria tras la denuncia juramentada que presentó Fabricio Villamar.

En su argumento, Villamar recordó que en redes sociales se presentaron audios grabados por colaboradores de la asambleísta Vallejo, por lo que sostuvo que hubo vulneración de los derechos laborales.