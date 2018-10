14 postulantes al CNE pasan a siguiente fase de selección

Con seis votos a favor y la abstención de Xavier Zavala Egas, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS) transitorio aprobó este 24 de octubre de 2018, el listado de 14 candidatos que pasaron a la fase de impugnación ciudadana, dentro del proceso de selección de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) definitivo

1. ESTHELA LILIANA ACERO LANCHIMBA

2. SHIRAM DIANA ATAMAINT WAMPUTSAR

3. JOSÉ RICARDO CABRERA ZURITA

4. LENIN EFRAÍN DUQUE ROMERO

5. GIORGI GIORDANO GOROZABEL INTRIAGO

6. HUGO ANDRÉS LEÓN CALDERÓN

7. JOSÉ FERNANDO MERINO ABAD

8. EZEQUIEL HERNANDO MORALES VINUEZA

9. CAMILA MORENO SUBÍA

10. MÉRIDA ELENA NÁJERA MOREIRA

11. FERNANDO ENRIQUE PITA GARCÍA

12. XAVIER MAURICIO TORRES MALDONADO

13. BLANCA CECILIA VELASQUE TIGSE

14. LUIS FERNANDO VERDESOTO CUSTODE

"Quiero aclarar que pasan a la fase de impugnación, cualquier ciudadano que tenga algo que decir de estos 14 nombres háganos conocer a tiempo y fundamentado, no basta que los resentimientos personales sean justificación para impugnar a ninguna persona, tiene que ser fundamentada en razones legales, constitucionales y por supuesto de honestidad. No esperen que pasen los días y después de un año digan 'yo sí dije que este ciudadano no valía que esté en este cargo', díganlo ahora o callen para siempre", manifestó Julio César Trujillo, titular del organismo transitorio.

Según el mandato de selección, en los próximos días se publicará la convocatoria con las fechas en las que la ciudadanía podrá presentar sus impugnaciones a las candidaturas que consideren que no cumplen con los requisitos, incurren en alguna inhabilidad u ocultaron información relevante para el proceso de designación.

Las postulaciones calificadas por la comisión técnica pasarán a una audiencia pública, donde los ciudadanos impugnantes presentarán sus argumentos y los candidatos impugnados podrán exponer su defensa.