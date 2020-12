El Ministerio de Salud ya cuenta con la información de quienes sí podrán recibir las dos dosis de la vacuna que previene el COVID-19. El titular de esa cartera de estado, Juan Carlos Zevallos, dijo que están autorizados los mayores de 18 años y las mujeres que no estén embarazadas o que no se vayan a embarazar hasta dentro de tres meses de vacunadas.

Sin embargo, el funcionario también hizo especificaciones sobre quiénes no deben recibir la vacuna: personas con trastorno de coagulación, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas que hayan tenido reacciones alérgicas anteriormente con otras vacunas y quienes ya se contagiaron de COVID-19.

Paúl Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, explica que la lista de personas que no deberían vacunarse, no tiene que estar escrita en piedra, pue afirma que aún no hay criterios definitivos.

El ministro Zevallos también detalló que no podrán vacunarse las personas con cáncer que reciban el tratamiento respectivo y menores de 18 años.

El Gobierno aspira a vacunar a 9 millones de personas, el plan piloto con 50 mil dosis arranca en enero próximo.