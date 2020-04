El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en una entrevista por Televistazo, actualizó la cifra de los trabajadores del área de salud contagiados con el coronavirus. Según el funcionario, son 417 profesionales que trabajan en hospitales públicos y del IESS quienes han dado positivo para COVID-19 en el Ecuador, que, junto con sus colegas que presentan síntomas y son sospechosos suman 1600 profesionales.

También indicó que en las provincias de Guayas y Los Ríos "hemos llegado a la cúspide de la primera curva", de contagios de COVID-19. "Si su pregunta está relacionada con Guayaquil, y yo podría hacer esto extensivo para Guayas y Los Ríos, probablemente, estamos ya, y no quiero sonar optimista para nada, pero hemos llegado a la cúspide de la primera curva. La curva del virus es como una campana, hemos llegado al final, estamos comenzando quizás ya la meseta… en los próximos días para darle una aseveración más precisa al respecto”, expresó Zevallos.

Además, mencionó que este lunes 6 de abril llegaron al país 100 mil pruebas rápidas y otras 100 mil PCR para diagnosticar el virus que ya ha causado 191 muertes. "No van a faltar las pruebas de aquí en adelante", aseveró Zevallos.

Así mismo, recalcó sobre el manejo de cadáveres, que su cremación no es necesaria, pero sí su embalaje con fundas especiales de protección. "El cuerpo no representa ninguna contaminación. Se puede enterrar a los fallecidos de COVID-19 con cuerpo completo. No es necesaria la cremación", afirmó y agregó que la OPS entregó a Ecuador cinco mil de estas fundas para disponer a quienes necesiten.

Más temprano, en una rueda de prensa virtual, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, Julio López, señaló que los fallecidos ascendieron a 191 (once más que el domingo), pero que tienen constatados otros 173 casos como "probables" muertes por el coronavirus.

Hasta ahora, han sido descartados 3.843 casos y 100 pacientes han recibido el alta hospitalaria.

Ecuador confirmó su primer caso de contagio el pasado 29 de febrero, el de una ecuatoriana residente en España, y desde el 16 de marzo se encuentra en una situación de excepción nacional para tratar de frenar la epidemia.