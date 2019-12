La situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es crítica, si el Estado no cumple con el aporte que le corresponde la entidad se quedará sin reservas y en pocos años no podrá pagar las pensiones, según el resultado del informe actuarial que revisó las cuentas de las seguridad social del país.

El Estado debe pagar el 40% del fondo de pensiones cada año aproximadamente 1.700 millones de dólares. El gobierno de Rafael Correa se negó a pagarlo, y aunque este se compromerió ha hacerlo, los expertos dicen que solo a entregado unos 500 millones.

"En el primer escenario hay 4.000 millones, en el segundo hat 70 mil millones", comentó David Ruales, subdirector del IESS.

"No nos olvidemos que este tipo de fondos, son fondos de largo plazo, entonces si usted toma las decisiones en este momento permiten en el largo plazo tener una mejor proyección, cobertura", aseguró Ramiro Vega, director actuarial de Investigación.

De mantenerse el déficit, el seguro social podría quedarse sin reservas en el 2023 y en 2053 podría dejar de pagar las pensiones. Una de las opciones a analizar es el incremento de la edad de jubilación, aunque también se habló de subir los aportes de los afialiados.

"Por ejemplo, incentivar la edad de jubilación, no incrementar, es decir, actualmente tenemos un tope que es aproximadamente de 2.200 dólares en el techo de la pensión, entonces lo que se puede premiar es aquella persona que decida jubilarse más allá de los 60 años, hacer que el techo de su jubilación no sea 2.200, si no un valor adicional", comentó Vega.