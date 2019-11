El exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor, y 12 personas más fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de peculado, dentro del caso 'Singue'. Así lo resolvió el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela.

Este 14 de noviembre, se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 15 procesados para conocer la resolución del magistrado, quien analizó, previamente, los elementos presentados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

En diligencias anteriores, Salazar anunció las 166 pruebas que se practicarán, entre documentales, periciales y testimoniales, para probar la materialidad y responsabilidad de los procesados en el delito de peculado, infracción que se habría cometido en la adjudicación del contrato para la exploración y explotación de petróleo del bloque Singue, en la provincia de Sucumbíos.

La Procuraduría General del Estado, como acusador particular, y la defensa de los procesados también anunciaron sus medios probatorios.

Con base en las primeras investigaciones de Fiscalía, el delito se habría cometido al momento de realizar el cálculo de 33.5 dólares por barril de petróleo, para la explotación del bloque durante veinte años, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas. Este hecho habría generado un perjuicio para el Estado de aproximadamente 28’479.889 dólares.

La investigación de la Fiscalía inició con base en el Informe DASE 044-2017, con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), emitido por la Contraloría General del Estado, en el cual se analizó el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue, mismo que reveló irregularidades en la negociación y suscripción del convenio entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.

Entre las conclusiones, el IRP señala que no debía realizarse la adjudicación, pues el oferente no cumplía con las bases para la contratación y no contaba con la experiencia necesaria en campos petroleros.

Según la Fiscalía, estos ciudadanos –inobservando la normativa legal– habrían participado en la adjudicación del contrato que causó un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 28’479.889 dólares.