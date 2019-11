Tras las declaraciones del dirigente indígena, Leonidas Iza, quien advirtió al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, que si sigue "pretendiendo dividir" a las comunidades (indígenas) podría enfrentar la "justicia" de estos pueblos, el segundo mandatario dijo que seguirá con los diálogos.

"No vamos a responder el odio con odio, no vamos a responder la violencia con violencia, lo único que yo sé hacer es trabajar, desde que empecé a recorrer el país no he sabido que he tenido que pedirle visa para recorrer el país como ecuatoriano", manifestó Sonnenholzner.

Además, resaltó que seguirá recorriendo comunidades "no solo indígenas, sino afro y montubias del Ecuador que quieren dialogar".

Ayer, durante su comparecencia ante la comisión legislativa que investiga los hechos relacionados a los once días de protesta en Ecuador, Iza se refirió al vicepresidente y dijo: "Si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la Asamblea o donde sea que le han hecho justicia indígena. Respeto a la jurisdicciones. Respeto a la propuesta pública que le hemos hecho".

Mediante un comunicado, emitido este 13 de noviembre de 2019, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia rechazó las declaraciones de Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y uno de los voceros principales de la Conaie. El Ejecutivo se solidarizó con el vicepresidente y advirtió que no caerán “en provocaciones”.

Por otra parte, Iza pidió que se investiguen a los grupos infiltrados en las marchas convocadas por distintas organizaciones sociales y denunció que hubo "represión y excesos por parte de la fuerza pública". También indicó "que no hay independencia de la justicia" y que "la hoja de ruta es judicializar y utilizar la prisión preventiva para bajar los niveles de reacción" en Ecuador. De su lado, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, defendió el derecho a la resistencia de los ciudadanos y entregó un informe que recoge los hechos y testimonios relacionados al paro nacional y a la supuesta represión de la que fueron víctimas los indígenas. Y agregó que, desde el 23 de agosto, en una Asamblea de los Pueblos y Nacionalidades decidieron desarrollar movilizaciones en octubre, porque habían transcurrido dos años de diálogo con el Gobierno, sin que se alcancen resultados objetivos. Con el decreto 883, se adelantó la fecha de las movilizaciones, pero en ningún momento se buscó desestabilizar el orden constituido. El pasado 13 de octubre, el Gobierno y los indígenas acordaron derogar el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles, para finalizar las violentas protestas en Ecuador que dejaron 9 muertos, según el régimen; y 11 fallecidos, según la Defensoría del Pueblo.