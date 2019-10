El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aprovechó la rueda de prensa de la mañana de este viernes para enviar un mensaje a Jaime Nebot y Guillermo Lasso, políticos que han dado su opinión sobre las medidas económicas del Estado

"Estimados amigos, y si les digo así es porque realmente los estimo, cada vez que escucho sus pronuciamientos estoy de acuerdo con ellos. En lo único que diferimos es en el tiempo nada más", inició.

"Ellos van a hacer presidentes de la República en algún momento, no se si en corto, mediano o largo plazo, pero lo van a ser y me alegro, deseo que en algún momento así sea. Porque cuando ellos tomen las riendas de un país que lo dejamos reinstitucionalizado, reestructurado y eliminadas todas las aberraciones económicas que puedan impedir el desarrollo del país, en ese momento ellos podrán aplicar esos maravillosos planes que tienen para Ecuador", agregó.

El Jefe de Estado recordó como estaba el país cuando el asumió la presidencia: "desinstitucionalizado, rota la democracia, violándose los derechos humanos y otros crímenes horrorosos como la corrupción".

"Ese es el país que hay que cambiar, a mí me ha tocado hacerlo y no me tiembla la mano para hacerlo", enfatizó.