Emerson Morocho narra qué pasó en el accidente en Los Ríos

Emerson Morocho es uno de los tres actores que se accidentaron la madrugada de este martes 16 de julio en la vía Ventanas - Puebloviejo, cuando retornaban a Guayaquil luego de compromisos laborales. Él sufrió un rasguño en el brazo izquierdo y golpes en una de sus piernas. sin mas lesiones que lamentar, nos recibió.

Él relata que durante el viaje tenía un mal presentimiento. "Quería descansar, pero esa intranquilidad no me dejaba. Me acosté en la parte de atrás y de repente lo que escuché fue el impacto. Yo fui el menos afectado".

Emerson asegura que su primera reacción fue llamar al sistema ECU-911 para pedir auxilio. Sentía que no había tiempo que perder, pues vio a sus compañeros y amigos David Reinoso y Catherine Velastegui, heridos.

El accidente ocurrió porque presuntamente el conductor de la furgoneta en la que viajaban no se percató de un reductor de velocidad en la carretera y se estrelló contra la parte trasera de un tráiler. Sin embargo es una situación que al momento investigan las autoridades de tránsito.

Los actores fueron atendidos de urgencia en hospitales de la red de salud pública, de la provincia de Los Ríos. "Hemos logrado descartar dentro del cuadro de David que presente alguna complicación. En el caso de la paciente Velasteguí, la paciente ha ido evolucionando progresivamente, después de una intervención quirúrgica", dijo Byron Almeida, director medico del hospital del IESS en Babahoyo.

La noche del martes fueron trasladados a Guayaquil y permanecen en un hospital privado del norte de la ciudad. Se conoce que David Reinoso sufrió un trauma maxilo-facial por lo que será intervenido en las próximas horas, mientras que Catherine Velasteguí permanece en cuidados intensivos, para observación.