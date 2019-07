Viteri da plazo al gobierno para plan sobre seguridad

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dio una semana de plazo al gobierno para que acepte colaborar con el municipio en el combate a la delincuencia. La funcionaria dijo que las políticas del Ejecutivo no han funcionado en el intento por reducir los índices de violencia en el puerto principal.

Es así como la inseguridad volvió a ser el centro del discurso de Viteri, tal como lo mencionó el pasado jueves en la sesión por el 25 de julio, pero, ahora aclaró que el tiempo se acorta y el gobierno debe responder y puso una fecha tope.

"Si en esta semana no se concretan yo saldré a decirle a los guayaquileños el porqué no se concreta el convenio. Sus reglas no han funcionado", dijo.

Aunque dijo que es primordial concretar un acuerdo con el ejecutivo dentro del plan Más Seguridad, reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es vital para cualquier intento por combatir la delincuencia y que sin eso nada funcionaría. La ley a la que se refiere es a la propuesta de reformas al COIP entregada por el exalcalde Jaime Nebot en la asamblea en enero de 2018.

Las declaraciones las dio en el marco de la inauguración de una planta de agua potable para la isla Puná que beneficiará a más de 5 mil habitantes de esa parroquia rural de Guayaquil.