Presentan tercer pedido de juicio político a Tuárez

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, Raúl Tello, presentó la tarde del martes 16 de julio de 2019 una solicitud de juicio político en contra del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, y del consejero Walter Gómez.

Este pedido es la tercera solicitud de juicio contra Tuárez y la segunda contra Gómez.

Ante los medios de comunicación, Tello argumentó que Tuárez incumplió funciones al negarse a entregar informacíón al Legislativo a través de la mesa de Participación Ciudadana.

“Todo funcionario tiene la obligación de entregar información a la Asamblea Nacional. Es público que José Tuárez en su comparecencia se negó a entregar dicha información”

La mañana del 3 de julio de 2019, con una carpeta en mano, Tuárez se ubicó en la comisión legislativa y sin mayores préambulos aclaró el motivo de su presencia: “Debo manifestar que no soy sujeto de fiscalización ni de juicio político, por acciones anteriores a mi posesión, por personas que buscan protagonismo político, realizando denuncias sin sustento, mal intencionadas, sin fundamentos e improcedentes, para lo cual se me ha convocado, por lo cual me permito retirarme”. Su intervención duró unos 15 minutos y salió de la mesa.

“Lo que hizo posteriormente es hacer llegar una carta pidiendo ser recibido para poder hacer una exposición y una ampliación de su versión, lo que fue negado porque ya él en un determinado momento se negó a entregar información”, explicó Tello la tarde del martes 16 de julio desde el Parlamento.

Según el asambleísta, Tuárez ha demostrado “ falta de probidad notoria” para el ejercicio de sus funciones de presidente del CPCCS y recordó que Tuárez es cuestionado por irregularidades en la “presentación de declaración falsa”.

En cuanto al consejero Walter Gómez , el legislador Tello mencionó que se impulsa su juicio político “por realizar actividades de carácter político”, lo que está prohibido por la ley del CPCCS.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) analice esta solicitud de juicio junto con las otras solicitudes presentadas.

La mañana del 16 de julio de 2019, representantes de la coalición legislativa -integrada por Alianza PAIS, CREO, BIN y BADI- presentaron una solicitud de juicio político a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio.

Los cuatro integrantes del CPCCS son señalados por haber aprobado la conformación de una comisión especializada para revisar el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional. Esto, a pesar de la resolución vigente que impide al Consejo de Participación actual revisar lo actuado por el transitorio.

Cuatro causales presentó el lunes 8 de julio de 2019 el asambleísta del movimiento CREO, Fabricio Villamar, como sustento de su solicitud de juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez.