Baca califica de "falso" registro en caso 'Sobornos'

Una nueva semana de versiones se desarrolla en la Fiscalía, dentro de la indagación por el caso de sobornos, antes conocido como 'Arroz verde' , que investiga presuntos aportes ilegales a las campañas de Alianza PAIS, entre 2012 y 2016.

Francisco Hidalgo, presidente ejecutivo de la constructora Hidalgo Hidalgo, debió presentarse a las 08H00 de este lunes 15 de julio de 2019, pero no acudió.

El exfiscal general del Estado, Carlos Baca, fue el segundo convocado. En una breve declaración a la salida de la diligencia, afirmó que se trata de un registro falso. “He sido convocado para rendir una versión sobre una mención falsa que se ha hecho sobre mi nombre, he cumplido con mi obligación ciudadana de comparecer al a Fiscalía y no me voy a pronunciar sobre otros temas, ni sobre estos hechos que están en conocimiento de la Fiscalía”.



AHORA | Carlos Baca acude a Fiscalía a rendir versión dentro del caso #Sobornos #ArrozVerde. "He sido convocado para rendir una versión sobre una mención falsa que se ha hecho sobre mi nombre", señaló sin dar más detalles. Vía @apifoto pic.twitter.com/bd66FBUreB — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 15 de julio de 2019

Carlos Alvear, abogado de Alexis Mera, afirmó que el documento, hallado por la Fiscalía, no constituye prueba. “Un archivo electrónico no tiene validez procesal para ser considerado como elemento de convicción o prueba contra alguno de los procesados”.

También cuestionó la veracidad del documento. “Habría que ver si ese registro es, efectivamente, de la computadora de Laura Terán, si ella es la autora de ese archivo y preguntarle a ella por qué ha puesto eso”.

Esta tarde se retomará la diligencia pendiente en la Unidad de Criminalística, que consiste en la extracción de la información decomisada en los allanamientos.



Carlos Alvear, abogado de Alexis Mera, señala que un archivo electrónico no tiene validez procesal para ser considerado elemento de convicción o prueba contra alguno de los procesados. "Habría que ver si ese registro es efectivamente de la computadora de Laura Terán". @apifoto pic.twitter.com/X8MFVQ04mZ — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 15 de julio de 2019

En total, son 19 empresarios y 8 exfuncionarios los convocados. Sus nombres aparecen en el archivo sobre aportes ilegales a AP.

Para este martes 16 de julio, fue llamada la exasambleísta Sofía Espín, quien se encuentra prófuga en Bolivia. Las comparecencias continuarán hasta el 24 de julio.