Cpccs denuncia falta de documentación del transitorio

Los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) recorrieron el viernes 14 de junio de 2019 el edificio de la institución junto a una notaria de Quito y denunciaron falta de documentación sobre lo actuado por la anterior administración.

Vieron carpetas y cartones en los estantes ubicados en distintos espacios del edificio.

Los nuevos miembros del Consejo definitivo recorrieron las instalaciones para verificar lo que ha dejado la administración del transitorio, cuyo presidente era el ahora fallecido Julio César Trujillo.

“Se esperaba tener las herramientas necesarias para poder trabajar, pero en la Presidencia no hay ni una sola hoja, ni siquiera un bolígrafo. No sé qué se han hecho los cuadros, me imagino que tiene que haber obras de arte. No hay absutamente nada”,a seguró José Carlos Tuárez, presidente del Consejo definitivo.

El recorrido por los archivos y oficinas de cada área del Consejo lo llevaron a cabo seis de los siete integrantes del organismo, junto con la notaria vigésima del cantón Quito, Grace López, quien deberá elaborar un acta protocolizada de lo registrado.

Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, ratificó que las resoluciones tomadas por el Cpccs transitorio no podrán ser revisadas por los consejeros definitivos.

Según dijo vía telefónica Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo transitorio, él intentó comunicarse 4 veces con 2 consejeros sin una respuesta favorable.

El exfuncionario indicó que todo el archivo de la institución, desde que fue creada, y las carpetas de los procesos de evaluación y selección están en otros edificios del Consejo de Participación.