Tuárez: nunca se nos invitó a hacer una transición

Una hora con 18 minutos duró la primera sesión del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en la que José Carlos Tuárez y Rosa Chalá fueron designados presidenta y vicepresidenta del organismo, respectivamente, con la misma votación cada uno: 4 a favor, 2 en contra y 1 abstención.

Christian Cruz también fue propuesto para liderar el organismo, pero solo obtuvo 2 de los 7 votos; similar situación ocurrió con Sofía Almeida, quien también alcanzó 2 votos, para la vicepresidencia.

En sus primeras palabras como titular del organismo, Tuárez mostró su preocupación por la falta de transición de los consejeros salientes. "El Consejo transitorio nunca nos invitó a hacer una transición adecuada, oportuna. Necesitamos que haya una verdadera transición, ¿Dónde están los archivos?... Es una completa irresponsabilidad de parte del transitorio, y no vengan a decir que comienza una persecución por parte nuestra".

Desmintió que haya existido un acercamiento de Darwin Seraquive, exsecretario del transitorio. "Nunca se puso en contacto conmigo, falso, jamás, no tengo ningún correo, ninguna llamada perdida... Espero que de una manera oportuna, adecuada, responsable y respetuosa podamos reunirnos y nos puedan dar toda esta información".

Agradeció a quienes lo pusieron al frente del organismo e insistió en que los siete (consejeros) "somos necesarios para el Ecuador, vamos a luchar juntos de la mano, no se crean en ningún momento apartados, están incluidos".

También dijo que el pueblo tiene un curul en Participación Ciudadana, y que no será un consejero de escritorio, sino de territorio.

En tanto, Rosa Chalá aseguró que no llegaba al CPCCS con las manos vacías, y mostró su plan de trabajo, el cual ya había entregado a la prensa. Además, dio un mensaje: "no nos prestaremos para perseguir a nadie, lucharemos contra la corrupción, la de ayer, la de hoy y la que vendrá, tengan la certeza de que no me prestaré para comprar peleas absolutamente de nadie".

No se conoce cuándo será la próxima convocatoria del nuevo consejo.