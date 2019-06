Viteri revela que AP le enviaba dinero en efectivo

Dentro del caso 'Arroz verde', el exasambleísta de Alianza PAIS, Christian Viteri, quien coordinó en 2013 la campaña electoral de Viviana Bonilla a la Alcaldía de Guayaquil, revela en su versión ante la Fiscalía que desde la dirección nacional del movimiento le enviaban dinero en efectivo para los gastos de campaña.

El exlegislador cuenta, por ejemplo, que Vinicio Alvarado, exministro de Turismo y exsecretario de la Administración, le pidió que reparta folletos a domicilio, lo que le costó 45 mil dólares, dinero que no llegaba.

"Correos del Ecuador me empezó a torturar para que le paguen y yo le pedí varias veces vía telefónica a Vinicio Alvarado, a María Augusta Enríquez, que hagan el pago (...) recién el 22 de abril del 2014 alguien de la Nacional me llama y me informa que estaban los recursos y que los había que retirar en una dirección, envié a una persona de confianza y me dijo que el dinero era en efectivo".

Además, relata cómo se manejó la campaña: "El presidente Correa en ese entonces dio directrices, pautas a seguir e incluso preguntó si estaban llegando recursos para la campaña (...) yo le presenté a Vinicio Alvarado las necesidades que teníamos (...) él me informa que el señor vicepresidente me va a recibir en su despacho (...) le entregúe el listado de necesidades , Me hizo algunas preguntas y me dijo que no me preocupe".

El exparlamentario de AP niega haber recibido más de 200 mil dólares, según lo publicó el portal La Fuente y también rechaza su vinculación en el cuaderno atribuido a Pamela Martinez, exasesora de Rafael Correa, en el que se lee:

“Sobre que llegaba era entregado sin abrir y de inmediato, salvo lo que reabrió Christian Viteri y Gustavo Bucaram por Viviana Bonilla, ya que ellos pidieron contar el contenido. Hoy mismo entrego detalles a AP”.

“Llegan nuevos sobres del ing, De Souza, son para Viviana Bonilla según se me instruye, entrego a su "jefe de campaña" Christian Viteri y otro sobre para ellos a Gustavo Bucaram.

“Falso, que lo demuestre, quién recibe dinero en efectivo sin poner una fe de recepción. Quién hace unos cuadernos como estos. No tiene fecha, no tiene nada. A mí me llamaron a decir que había fondos para Guayaquil asignados y yo pedí que se depositen en la cuenta del Banco de Fomento. Eso yo lo voy a demostrar”, aseguró.

En su versión, Viteri reconoce que su estudio jurídico trabajó para Pedro Verduga, dueño de Equitesa, empresa señalada por entregar supuestos aportes ilegales a las campañas del correísmo, y para Telconet, de Tomislav Topic, pero indica que dejó de hacerlo en 2017, cuando estalló el escandalo por la trama de sobornos de Odebrecht.

Pamela Martínez y su exasistente Laura Terán permanecen detenidas en la casa de atención prioritaria de Chillogallo, en el sur de Quito, tras ser acusadas de los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, por su vinculación al caso de presuntos aportes ilegales de empresas a las campañas electorales del movimiento Alianza PAIS.

Martínez se ha convertido en la pieza clave dentro de la investigación fiscal. Sus revelaciones, a través de la coooperación eficaz, apuntan a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas; y dieron paso a la vinculación del ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; y de la exministra María de los Ángeles Duarte.

La exfuncionaria y su exasistente cumplen prisión preventiva desde el 5 de mayo de 2019, inicialmente en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi, en Latacunga; pero a fines de ese mes fueron trasladadas a una cárcel en Quito, tras acogerse a la cooperación eficaz y por medidas de protección.